A ligação que Kelly Rowland, Beyoncé e Michelle Williams criaram com a banda Destiny's Child mantém-se até hoje, aliás, continuam a tratar-se como irmãs e a fazer parte da vida uma das outras.

Ainda no passado mês de janeiro, Kelly foi mãe pela segunda vez, de Noah Jon, e as amigas assistiram ao parto através do Zoom.

Uma curiosidade que foi partilhada com a apresentadora da PEOPLE (The TV Show!) Kay Adams.

Ao contar que a família acompanhou o nascimento do bebé pelo Zoom, com as "irmãs" Beyoncé e Williams também em vídeo, a cantora acrescentou: "Puderam ver o Noah a chegar ao mundo. Foi lindo".

Entre os que participaram na videochamada estava também a mãe de Beyoncé, Tina Knowles, e a mãe de Tim Weatherspoon, o seu marido.

A cantora e o companheiro são ainda pais de Titan Jewell, de seis anos.

