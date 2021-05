Kelly Osbourne não fala com a irmã mais velha, Aimee Osbourne. "Não conversamos", disse a atriz, de 36 anos, no episódio do podcast 'Armchair Expert', de Dax Shepard, que foi para o ar esta segunda-feira.

Kelly explicou apenas que são muito "diferentes" e que não se têm entendido.

"Nós somos realmente diferentes", destacou. "Ela não me entende, e eu não a entendo", acrescentou, sem entrar em mais detalhes sobre a relação de ambas.

Recorde-se que Kelly e Aimee são filhas de Sharon e Ozzy Osbourne. O casal tem ainda em comum o filho Jack Osbourne.

Leia Também: Kelly Osbourne fala de recaída após quatro anos de sobriedade