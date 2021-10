Kelly Osbourne, supostamente, deu entrada numa clínica de reabilitação pela sétima vez, como informou o Radar Online.

A filha de Ozzy e Sharon Osbourne, de 36 anos, terá procurado tratamento em Austin, Texas, e está a planear deixar Hollywood assim que recuperar.

"O escândalo sobre a saída da mãe do 'The Talk' teve um impacto muita grande nela", disse uma fonte próxima da família ao Radar, acrescentando que o estado de saúde do pai, que foi diagnosticado com Parkinson, também a deixou 'devastada'.

No entanto, contactado pelo Daily Mail, um representante da figura pública disse que desconhecia da informação sobre o período de reabilitação.

