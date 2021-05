Pedro Guedes está de parabéns celebra este sábado, 1 de maio, 47 anos e a data foi assinalada publicamente pela mulher, Kelly Baron. Logo nos primeiros minutos do dia, a brasileira correu às redes sociais para dedicar ao companheiro carinhosas palavras.

"Parabéns, meu amor! Hoje completa-se mais um ano da tua vida e eu desejo-te TUDO do melhor. Tenho o privilégio de compartilhar a vida com o melhor marido, que me faz sentir a mulher mais especial do mundo todos os dias! Feliz aniversário! Amo-te", escreveu.

A mensagem de Kelly surge na legenda de uma publicação com dois vídeos do casal. Veja abaixo.

