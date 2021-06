Keith Urban prendeu atenções nas redes sociais ao publicar uma rara foto em que Nicole Kidman aparece com as duas filhas do casal - Sunday Rose, de 12 anos, e Faith, de 10.

A imagem mostra a atriz e as crianças junto da bandeira dos Estados Unidos, assinalando assim o Memorial Day - feriado em homenagem aos combatentes das Forças Armadas que perderam a vida em combate.

"Obrigado a todos os homens e mulheres de serviço e às suas famílias pelo que fizeram e continuam a fazer por todos nós. Profunda gratidão da nossa família para as vossas", escreveu o músico australiano na legenda da foto.

