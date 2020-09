Keira Knightley foi convidada do programa 'The Tonight Show', de Jimmy Fallon, e falou sobre a experiência de estar em isolamento social com as filhas - Edie, de cinco anos, e Delilah, de um.

A atriz conta que quando começou a quarentena, a filha mais nova tinha seis meses e foi bastante estimulada pela irmã. Tanto, que começou a dar os primeiros passos aos nove meses, muito antes do que a Keira estava à espera.

"A bebé, que eu pensei que ficaria [sentada] e de quem achei que seria fácil cuidar, aos nove meses simplesmente decidiu levantar-se e começar a andar", recordou.

Boquiaberta, afirmou que "parecia fisicamente impossível" e que "não estava preparada" para tal.

Siga o link

Leia Também: Já nasceu a filha de Zayn Malik e Gigi Hadid. As primeiras fotos da bebé