O Canal E! acaba de revelar ao público qual a data de estreia daquela que será, para tristeza de muitos, a última temporada do programa que acompanha ao detalhe a vida da família Kardashian/ Jenner - 'Keeping Up With the Kardashians'.

"A estreia da 20.ª temporada de Keeping Up With the Kardashians já tem data marcada, em exclusivo no Canal E!: será no próximo dia 28 de março, às 21h00", pode ler-se em comunicado enviado à imprensa.

O reality show chega ao fim após 14 anos de transmissões e emoções fortes, mas para que chegue a esta última temporada preparado e a par dos últimos acontecimentos no clã mais famoso do mundo o canal E! vai relembrar-lhe os episódios das mais recentes temporadas - entre os dias 22 e 27 de março, das 16h00 e as 22h00, (exceto dia 26, que será até às 21h00).

Também no dia 28 de março, a partir das 13h00, poderá assistir a uma maratona da penúltima temporada.

