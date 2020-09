Katy Perry prepara-se para abrir portas da sua vida privada com um documentário, noticia a imprensa internacional. Inspirada em Taylor Swift, que mostrou a vida para lá das câmaras no filme 'Miss Americana', da Netflix, a cantora quer partilhar com os fãs a sua faceta mais real.

A vida de bastidores de uma das estrelas pop mais populares da atualidade, a relação com Orlando Bloom e a experiência da maternidade serão os principais focos do filme.

Recorde-se que o casal deu as boas-vindas à primeira filha, Daisy, em agosto.

