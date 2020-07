Katie Price vivia dias de sonho durante umas férias com família e amigos na Turquia, quando inesperadamente acordou num verdadeiro pesadelo.

A modelo, de 42 anos, partiu os dois pés ao saltar um muro no parque temático Land of Legends.

Um dia depois de ter partilhado com os seguidores uma fotografia de um momento de grande felicidade, a britânica mostrou uma imagem dos seus dois pés engessados.

Na legenda da publicação, a modelo conta que terá de ser operada e que não poderá colocar os pés no chão durante pelo menos três meses, sendo que este período de tempo pode estender-se até seis meses dependendo da evolução do quadro.

"Esta é a pior coisa que poderia ter acontecido à Katie. Ela passou a noite toda nas urgências em agonia com uma fratura nos dois pés. A dor é insuportável - mas ela terá um pesadelo ainda maior, cuidar dos seus cinco filhos enquanto não consegue andar", contou uma fonte ao jornal The Sun.

Também um representante da celebridade confirmou o acidente no parque temático, onde esta se encontrava com o marido, os filhos e alguns amigos, e revelou que as férias de Katie devem ser interrompidas nos próximos dias para tratamentos adicionais.

Leia Também: Katie Price volta a estar com a mãe. "Tem sido tão difícil"