Katia Aveiro vive atualmente no Brasil, de onde é natural o companheiro, Alexandre Bertolucci Jr., e parece que é assim que pretende que a sua vida se mantenha, pelo menos nos próximos tempos.

A irmã de Cristiano Ronaldo abriu na noite desta quarta-feira, dia 22 de novembro, uma caixa de perguntas nas suas stories do Instagram e tem estado a responder a algumas questões dos seguidores.

Entre as perguntas colocadas encontrava-se a de uma fã que perguntava sobre se Katia pretendia ficar a viver para sempre no Brasil ou se queria mudar-se para Portugal novamente algum dia.

"Só Deus sabe de todas as coisas. Não costumo fazer planos a longo prazo. Os meus planos diários são realizações feitas conforme as circunstâncias. Para já, está maravilhoso como está", escreveu a irmã de Ronaldo, dando a entender que, por enquanto, pretende permanecer no Brasil.

