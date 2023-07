Katia Aveiro publicou um vídeo da filha Valentina e a dada altura podia ver-se a emprega, que estava a usar uma farda.

Após as imagens, a irmã de Cristiano Ronaldo recebeu uma mensagem onde um internauta comentava precisamente o facto de a empregada de Katia estar a usar farda. "A sério, tem uniforme? Pensei que isso já não existia", pode ler-se.

Surpreendida com tal comentário, Katia fez questão de destacar o tema e explicar a razão que leva a empregada a usar farda.

"Não entendo o que é passa na cabeça de uma pessoa para achar que é inferiorizar alguém o facto de a minha funcionária usar uniforme", disse. "Não é dessa forma que se inferioriza. Há palavras e gestos que fazem inferiorizar mais as pessoas", acrescentou.

"A minha funcionária usa uniforme por opção dela. Ela mexe em produtos de limpeza, mexe com comida... É melhor sujar o uniforme do que a própria roupa. [...] Ela prefere sujar o uniforme que eu compro para ela do que a roupa dela. As pessoas realmente são sem noção. [...] Que comentário infeliz, sem qualquer sentido, sem qualquer ponta de inteligência", justificou.

Mas não ficou por aqui e fez ainda questão de publicar um vídeo da empregada onde questiona se é obrigada a usar farda. A mesma diz que não e que usa por opção. Veja tudo no vídeo da galeria.

