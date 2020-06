Que Katia Aveiro é uma mamã babada, os seus seguidores já sabem, mas a irmã de Cristiano Ronaldo não desiste de dar a conhecer esta sua faceta ao mundo. Este sábado, foi pelo primogénito, Rodrigo, de 19 anos, que demonstrou todo o seu amor por via das redes sociais.

A figura pública partilhou imagens de uma videochamada com o filho, chamando a atenção para o facto de este estar bem crescido.

"Eu sei que ele vai ficar bravo comigo... Mas hoje só queria partilhar com o pessoal aí desse lado o que o coração de uma mãe sofre quando não pode ter os filhos sempre debaixo do braço!!! Eles crescem e voam, não é mesmo? É quase a letra de uma canção... Filho cresce e quer voar. Mas acima de tudo, é o orgulho no menino maravilhoso que ele é, este meu filho que é uma luz na minha vida. Tenho saudades mas estou bem, sei o filho que tenho, sei o ensinamento que lhe dei, e ele sabe de onde veio... E que saudades dele", escreveu na legenda da imagem.

Vale lembrar que Rodrigo, assim como Dinis, são fruto do relacionamento passado de Katia Aveiro com José Pereira. A irmã de CR7 é ainda mãe de Valentina, de nove meses, da atual relação.

