Katia Aveiro está internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, devido à Covid-19. A irmã de Cristiano Ronaldo revelou, através de um desabafo partilhado na rede social Instagram, estar com pneumonia causada pelo vírus.

"Último tipo de publicação que gostaria de fazer, tentei não fazê-lo nos últimos dias, mas como as notícias correm rápido, e por respeito a quem me segue e tem carinho por mim, e pelos meus, vou partilhar com vocês a verdade. Fui apanhada pelo maldito. Desde o dia 17 de julho que estou positiva e estive em isolamento em casa e super bem, poucos sintomas mas mantendo o protocolo como mandam as regras. Todos em casa pegámos [apanhámos], menos a minha mãe [Dolores Aveiro] (graças a Deus)", começa por contar a empresária, que se encontra de férias em Portugal na companhia do marido e dos filhos.

"Infelizmente desde sexta passada, dia 23 tive uma piora [...]. Apanhei pneumonia fruto do maldito vírus, resumindo, veio o internamento e cá estou [...]", revela, juntando às suas palavras uma fotografia onde se mostra na cama do hospital.

"Não é um maldito vírus plantado na ganância deste mundo que me irá derrubar, e ironia do destino vim encontrá-lo neste meu cantinho do céu, que é a minha terra. É, minha gente, o exemplo que fica é que na vida o que temos de mais certo é o amor pelos nossos pelas nossas crenças e a vontade de ser feliz com eles e a fazer aquilo que a gente ama", acrescenta, referindo-se ao facto de no Brasil, país muito afetado pela pandemia, nunca ter apanhado o vírus.

Quanto ao seu estado de saúde, Katia conta: "Estou a reagir bem, tenho melhoras visíveis a cada dia que passa e o melhor de tudo estou a perder peso que já tinha ganho com estas férias turvas. Nem tudo pode ser mau. E a minha família está sempre cá para mim. De resto, darei sinal por aqui e só por mim na primeira pessoa".

Quanto às publicações recentes que tem partilhado na rede social Instagram, a empresária esclarece que os vídeos partilhados recentemente "já tinham sido feito antes do [teste] positivo".

Katia Aveiro, recorde-se, manifestou várias vezes opiniões polémicas referentes à pandemia da Covid-19. A irmã de CR7 chegou a considerar que se tratava de uma "fraude".