A marquise construída por Cristiano Ronaldo no terraço do apartamento do prédio de luxo que comprou recentemente na rua Castilho, em Lisboa, continua a gerar uma onda de indignação e a ser o tema do momento nas redes sociais e imprensa.

Perante a crescente onda de críticas, Katia Aveiro resolveu reagir nas suas redes sociais.

"Os valores andam distorcidos… e mais não digo", começa por apontar a irmã de CR7 ao partilhar uma publicação de alguém que lamenta o facto de se falar da marquise do jogador mas não se dar a mesma importância à Unidade de Cuidados Intensivos que Ronaldo financiou para o Hospital de Santa Maria - em Lisboa.

Na publicação é recordado o investimento de 1,8 milhões de euros em equipamento, resultando num total de 3,4 milhões.

"Será que nós, portugueses, te merecemos? Fica a questão no ar… como uma portuguesa orgulhosa deste ser humano", questiona Katia Aveiro, indignada com as críticas feitas ao irmão.

"Tenho a certeza que ainda há quem diga que não fez mais do que a sua obrigação", termina, deixando clara a sua posição.

Mensagem partilhada por Katia Aveiro© Reprodução Instagram/Katia Aveiro

Leia Também: "Desrespeito e conspurcação ignóbil". Arquiteto 'ataca' marquise de CR7