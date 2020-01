Katia Aveiro e o companheiro, Alexandre, marcaram presença este fim de semana num evento realizado em Ipanema, Rio Grande Do Sul, no Brasil. E para a ocasião, a irmã de Cristiano Ronaldo elegeu um look que deixou à vista a sua forma física.

Cinco meses depois de ter sido mãe pela terceira vez, a empresária posou com um vestido rendado e transparente que permitia ver a sua lingerie.

Veja nas fotos abaixo o look completo:

