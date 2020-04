Em quarentena com a família na ilha da Madeira, Katia Aveiro mantém-se ativa nas redes sociais, onde tem partilhado várias fotografias da filha mais nova, a pequena Valentina, que completa um ano em agosto.

Ainda esta quinta-feira, a irmã de Cristiano Ronaldo voltou a destacar-se com mais um retrato amoroso em que aparece ao lado da bebé.

Uma fotografia ternurenta que serviu para deixar uma mensagem de esperança nesta fase em que o mundo está a lutar contra a pandemia da Covid-19.

"Oi pessoal, só para avisar que a gente está guardada, mas a contar os segundos para espalharmos o charme nas ruas do mundo. A mãe já me falou que Deus está a cuidar de tudo ao detalhe, o importante é acreditar e seguir com o coração cheio de fé, uma hora tudo se compõe. Cuidem-se gente, com amor, muito, muito amor no coração", escreveu.

