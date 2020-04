Katia Aveiro começou a semana com uma decisão relativa a comunicações. Cansada de dar conta das caixas de mensagens nas mais diversas redes sociais e e-mail, a irmã de Cristiano Ronaldo afirmou os amigos e familiares que agora estará contactável apenas por telemóvel.

"Amigos e família, claro, que tem o meu número de telemóvel: deixei de abrir a caixa de mensagens do Messenger, no e-mail e no Instagram (lá só existe resposta mesmo para coisas de trabalho). Alguma coisa, só pelo telemóvel mesmo. Eu sei que vocês entendem. Amo vocês e a minha sanidade mental também", escreveu num InstaStorie publicado esta segunda-feira.

