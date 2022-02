"A luz da minha vida faz hoje 12 anos", é desta forma que Katia Aveiro dá início a uma partilha na qual assinala esta quinta-feira, dia 17 de fevereiro, o aniversário do pequeno Dinis.

A empresária declarou-se ao filho através de um texto no qual elogia as suas principais características.

"Meu amor do meio, meu igual a mim, mordi a língua e entendi mais a minha mãe. Filho alegre, filho feliz, filho sorridente, filho cheio de energia, filho persistente, filho teimoso, filho tudo aquilo que me tira do sério, mas é a minha alegria. Meu pré-adolescente, como ele mesmo me diz", pode ler-se na legenda de um vídeo que junta diversas fotografias do jovem Dinis.

"Deus te cuide, Deus te ilumine se soubesses o amor que te tenho, um dia saberás, meu jogador mais lindo da minha vida, mas até lá sê inocente, vai com calma, deixa que as asas cresçam lentamente, sê sonhador, sê criança, filho. A mãe está aqui para cuidar-te. Parabéns, amor da minha vida", termina.

Dinis e Rodrigo, o irmão mais velho, resultam ambos do casamento de Katia Aveiro com José Pereira. A irmã de Cristiano Ronaldo vive atualmente uma relação com Alexandre Bertolucci, com quem teve uma filha em comum: a pequena Valentina.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Katia Aveiro (@katiaaveirooficial)

