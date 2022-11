Katherine Schwarzenegger surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com raras fotografias das filhas, fruto do casamento com Chris Pratt.

Num conjunto de imagens que destacou na rede social, Katherine mostrou aos fãs um pouco dos festejos do Halloween.

De recordar que o casal tem em comum as pequenas Lyla, de dois anos, e Eloise, de cinco meses. O ator é também pai de Jack, de dez anos, fruto do casamento anterior com Anna Faris.

