Katherine Schwarzenegger publicou na sua página de Instagram na terça-feira, dia 21 de maio, uma fotografia da filha Eloise Christina. A menina completou dois anos e a data não ficou esquecida.

"A nossa menina faz dois anos! A menina mais sorridente, mais engraçada! Amo-te até à lua e de volta e mais e mais! Feliz aniversário", escreveu a mamã na legenda da fotografia da filha que aparece junto de um balão em forma de 2.

De recordar que a pequena Eloise é fruto do casamento de Katherine Schwarzenegger com Chris Pratt. O casal tem ainda em comum a filha Lyla Maria, de três anos. O ator é também pai de Jack, de 11 anos, fruto do casamento anterior com Anna Faris.

