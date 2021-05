Katharine McPhee não podia estar mais feliz nesta nova fase, depois de ter sido mãe no dia 22 de fevereiro. O bebé é o primeiro filho em comum da atriz com David Foster.

E foi precisamente a maternidade um dos temas de conversa com Katharine no PEOPLE Every Day podcast. A atriz, de 37 anos, afirmou que está tudo "a ir bem", tendo ficado agradavelmente surpreendida com a amamentação que não foi tão difícil como esperava.

"As mulheres têm tantos diferentes tipos de experiências. [Para] algumas mulheres é muito, muito difícil no início, e depois fica mais fácil. Comigo não foi assim. Tive muita sorte. Amamentar tem sido fácil para mim", partilhou.

"Gosto de partilhar a minha história porque às vezes há mulheres que podem ficar com medo de ter um filho por ouvirem algumas más experiências. Eu acabei de ter uma experiência muito boa. Mas cada bebé é diferente", destacou de seguida.

No que diz respeito à privação do sono, Katharine disse: "Não vou dizer que não estou cansada! Mas também estive sempre cansada por filmar a 'Scorpion', da CBS, durante quatro anos. Nada me deixou mais cansada do que aquela série. Deu muito trabalho, foi realmente uma loucura. Aquela série preparou-me para qualquer coisa".

Leia Também: Helena Coelho sobre o parto: "Muito duro"