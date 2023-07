Na companhia do marido, o príncipe William, a princesa Kate Middleton foi uma das pessoas a assistir à segunda cerimónia de coroação do rei Carlos III e da rainha Camilla, que aconteceu esta quarta-feira, 5 de julho.

Kate, que é conhecida como duquesa da Cornualha na Escócia, deslumbrou com um vestido/casaco de Catherine Walker, azulão, chapéu de Philip Treacy e um colar de pérolas que pertencia à rainha Isabel II.

Contudo, e apesar de ter primado pela elegância, como é habitual, questionou-se sobre o motivo pelo qual não usou um manto real (ou cerimonial) na ocasião, como aconteceu na primeira coroação, em Londres.

A razão, segundo a revista Hello!, prende-se com o facto de Kate não pertencer à Ordem do Cardo-Selvagem, a mais conceituada ordem de cavalaria na Escócia, ao contrário de Carlos III, Camilla e William. Assim sendo, esta não teve 'direito' a surgir com as respetivas vestes.

Veja na galeria os pormenores do seu visual.

Leia Também: Kate Middleton inspirou-se nestes looks da princesa Diana e brilhou