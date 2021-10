Kate Middleton está a trabalhar em mais um projeto a longo prazo relacionado com crianças e famílias.

A duquesa de Cambridge, de 39 anos, visitou esta terça-feira, 5 de outubro, uma universidade para ficar a par da pesquisa mais importante que está a ser feita sobre o bem-estar infantil.

Esta tem sido uma das áreas a que Kate mais se tem dedicado, evidenciando a importância que os primeiros cinco anos de vida têm no desenvolvimento de uma pessoa.

"Os nossos primeiros anos de infância moldam as nossas vidas em adultos e saber mais sobre os impactos desta fase crítica é fundamental para perceber o que a sociedade pode fazer para promover a nossa saúde e felicidade no futuro", afirmou a companheira do príncipe William.

Veja as fotografias desta visita na galeria, neste caso, o visual repleto de elegância que escolheu para a ocasião.

Leia Também: Foto(s) da Semana: Kate Middleton recorda Diana e brilha como uma estrela