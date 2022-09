Kate Middleton foi vista pela primeira vez após a morte da rainha Isabel II. A mulher do príncipe William, agora conhecida como duquesa da Cornualha e Cambridge, foi 'apanhada' a conduzir o seu carro quando deixava o Castelo de Windsor, na tarde de sexta-feira.

Na ocasião, Kate estava a usar um look preto, com óculos de sol também escuros, brincos de pérolas e o cabelo apanhado com um rabo de cabalo.

De recordar que Kate não se deslocou para para Balmoral, na Escócia, onde morreu a rainha, porque ficou com os filhos, George, Charlotte e Louis.

