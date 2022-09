Vários membros da família real viajaram de urgência para Balmoral, na Escócia, depois de divulgadas as preocupações sobre o estado de saúde da rainha Isabel II. No entanto, Kate Middleton não acompanhou o marido, o príncipe William, nesta deslocação.

De acordo com a People, o motivo desta ausência estará relacionado com o primeiro dia de aulas dos três filhos do casal, que aconteceu hoje, dia 8 de setembro.

Recorde que George, Charlotte e Louis foram transferidos para uma nova escola, isto depois de a família se ter mudado para Windsor após as férias de verão.

