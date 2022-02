As noivas querem que tudo no dia do seu casamento seja perfeito e Kate Middleton não é exceção. Em 2011, a duquesa de Cambridge passou por uma enorme desilusão quando a estilista do seu vestido de noiva, Sarah Burton de Alexander McQueen, foi revelada antes da hora.

"Nos bastidores do palácio, acho que isso pôs a Kate a chorar, porque tinha dado o seu melhor para manter o vestido em segredo", notou a especialista Katie Nicholls no documentário 'Secrets of the Royal Dressmakers', segundo noticia o Daily Mirror.

"A Burton tinha sido escolhida por Middleton, que estava a fazer um enorme esforço para desenvolver o seu próprio estilo, tendo por base a elegância e discrição", completou.

A verdade é que o vestido de noiva não podia ter sido um maior sucesso.

