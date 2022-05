Kate Middleton e o príncipe William visitaram o memorial em homenagem às vítimas do ataque que aconteceu em maio de 2017 durante um concerto de Ariana Grande.

Os duques de Cambridge apareceram no Glade of Light Memorial na tarde de terça-feira para homenagear as 22 vítimas mortais. Um gesto que foi destacado nas redes sociais oficiais do casal.

"Há conforto em lembrar. Ao reconhecer que, embora tenham partido precocemente de forma terrível, eles viveram. Eles mudaram as nossas vidas. Eles foram amados e são amados. É por isso que memoriais como o Glade of Light são tão importantes. Foi por essa razão que eu e a Catherine quisemos tanto estar aqui hoje", afirmou o príncipe William.

Veja as imagens na galeria.

