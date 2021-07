À semelhança de vários membros da família real britânica, nomeadamente a rainha Isabel II, Kate Middleton e príncipe William encontraram no Instagram um canal privilegiado de contacto com o público e com os seus admiradores.

Neste sentido, os duques de Cambridge estão cada vez mais ativos na rede social e a sua consistência tem-lhes valido cada vez mais seguidores.

Recentemente, Kate e William atingiram os 13 milhões de fãs na rede social, tornando-se os membros da família real britânica mais seguidos no Instagram.

Conta oficial dos duques de Cambridge© Reprodução Instagram

