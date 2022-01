O fotógrafo responsável pelos retratos de Kate Middleton divulgados a propósito do seu 40.º aniversário revelou alguns segredos da sessão fotográfica, que aconteceu nos Kew Gardens.

Numa entrevista com o jornal italiano Corriere della Sera, Paolo Roversi disse que pediu à duquesa de Cambridge que dançasse "numa valsa acelerada misturada com um pouco de rock 'n roll", uma vez que o seu vestido parecia o de uma bailarina.

"No princípio a duquesa estava apreensiva. Todos os dias é bombardeada pelos fotógrafos, mas não estava habituada a posar. Depois de ver as minhas fotografias com as modelos estava com medo de ir a uma sessão a sério, o que levou a quatro horas de trabalho", sublinha Paolo.

O resultado das fotografias foi um enorme sucesso com milhões de fãs em todo o mundo a elogiar a beleza de Kate.

Leia Também: O motivo pelo qual os sinos não tocaram no aniversário de Kate Middleton