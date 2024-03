Kate Middleton continua a recuperar da operação abdominal que fez em janeiro. Conforme destaca a revista Hello!, a princesa de Gales já cumpriu mais de metade do tempo recomendado para a sua recuperação e, até ao momento, tudo corre dentro do esperado.

A mulher de William - que se espera que regresse aos compromissos públicos na Páscoa, embora não haja certezas quanto a isto - "estará a recuperar bem, não se encontrando [contudo] a 100%".

Quem o refere é o especialista Robert Jobson, que escreveu a biografia 'Catherine, The Princess of Wales'.

"Do que ouvi, a Kate regressou novamente à sua rotina e está a correr bem, mas ela não quer apressar as coisas. Falei com pessoas próximas e penso que esteja a recuperar bem, mas não a 100%", indica.

Robert comentou ainda o estado de saúde de Carlos III, que se encontra a batalhar contra um cancro.

"O rei queria que a família se centrasse apenas nos quatro elementos mais importantes [ele, Camilla, William e Kate Middleton] e ter duas pessoas ausentes dificulta as coisas, por isso, tenho a certeza que ela [Kate] será recebida de braços abertos quando regressar aos deveres reais", analisa.

"Ela deve estar ansiosa por esse momento, mas também se sente privilegiada por ter este tempo com os filhos e por poder se priorizar" completa.

Vale notar que esta semana, a nora do soberano foi vista pela primeira vez em público desde a cirurgia.

Entretanto, o tio de Kate também veio a público falar, aproveitando para fazer um pedido sentido: Tio de Kate Middleton comenta ausência: "Imploro para que dêem espaço"