Depois de ter estado dois anos afastada da filha, Kate Beckinsale conseguiu celebrar o aniversário com a sua menina.

A atriz completou 48 anos esta segunda-feira, 26 de julho, data que foi comemorada de uma forma muito especial.

Em fotografias que partilhou no Instagram, na terça-feira, a atriz mostra-se a festejar os anos com amigos e familiares, incluindo a jovem Lily Mo Sheen, de 22 anos, fruto da relação terminada com Michael Sheen.

A festa contou ainda com a presença de Rita Ora e o seu suposto namorado, Taika Waititi, Jai Courtney, Laverne Cox, Damson Idris e o namorado de Lily, David Schechter.

