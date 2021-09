Kate Beckinsale foi levada de urgência para o hospital em Las Vegas, de acordo com o TMZ.

Fontes conta que a atriz está hospedada no The Signature at MGM Grand enquanto está na cidade para gravar o filme 'Prisoner's Daughter'.

Por volta das 10h30 [hora local] desta sexta-feira, Kate começou a sentir uma dor insuportável nas costas e foi levada de urgência para o hospital mais próximo. Até à data, ainda não se sabe o que aconteceu para a atriz sentir tal dor na referida zona do corpo.

