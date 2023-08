Karlie Kloss, que em tempos foi uma das melhores amigas de Taylor Swift, terá assistido a um concerto da artista esta quarta-feira, 9 de agosto.

A antiga modelo da Victoria's Secret, de 31 anos, foi vista a entrar para o SoFi Stadium, em Los Angeles, onde decorreu o espetáculo.

Consigo estavam a modelo Marianne Fonseca e Misha Nonoo.

Vale notar que em tempos, Karlie e Taylor tinham uma relação bastante próxima. Contudo, desentendimentos ditaram o seu afastamento em 2019. Um dos motivos terá estado relacionado com a amizade que Kloss mantinha com Kendall Jenner, irmã de Kim Kardashian, com quem Taylor teve problemas.

