Karina Bacchi deu uma grande novidade num episódio do seu reality show. Conforme nota a imprensa brasileira, a apresentadora fez o pedido oficial para que o atual companheiro, Amaury Nunes, seja reconhecido como pai de Enrico aos olhos da lei. O momento aconteceu durante as celebrações do primeiro ano de casamento.

"Por toda a sua dedicação, cuidado, e pelo seu amor, a mamã achou que seria uma boa hora de realizar um sonho seu, que tanto esperava. Está preparado? Após a sua assinatura, vamos dar entrada ao pedido de paternidade. Então, seremos também pai e filho, para sempre. Porque no coração acho que sempre foi assim. Amo-te papá", leu o apresentador, enquanto chorava de emoção.

Enrico nasceu em 2017 através de uma inseminação artificial, com um doador de esperma anónimo.

Eis o momento:

