Kara Keough Bosworth - que recentemente deu as boas-vindas ao pequeno Vaughn Mack com o marido, Kyle Bosworth - recorreu ao Instagram para recordar uma fase difícil e marcante.

Foi no dia 12 de abril de 2020, há um ano, que perdeu o bebé McCoy.

Ao publicar uma fotografia da despedida do menino e outra do nascimento do filho recém-nascido, escreveu: "No ano passado, a 12 de abril, seguramos o McCoy pela última vez. Lembrar estes momentos vai assombrar-me para sempre".

"Sinto-me roubada e grata hoje, pois também me lembro do momento em que o Vaughn pousou no meu peito. Não tenho a certeza se já experimentei uma felicidade assim. Esta jornada do nosso dia mais escuro ao mais brilhante não foi fácil. Mas nós continuamos", acrescentou.

"Quando as pessoas diziam: 'Não consigo imaginar o que estás a passar', tentei ignorar que estava a viver o inimaginável e, em vez disso, concentrei-me no facto de que estou a 'passar' por isso. Não estamos estagnados. Estamos em movimento. Estamos a ir num direção. Então continuamos", desabafou.

Uma partilha onde lembra os momentos mais difíceis que já viveu, sem esquecer da felicidade após o nascimento de Vaughn Mack.

"Não és um substituto, és a extensão. Obrigada por tornares este dia 12 de abril muito melhor do que o último, doce menino", disse ainda, referindo-se a Vaughn.

Veja a publicação na íntegra:

