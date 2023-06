Kapinha foi alvo de críticas recentemente por ter partilhado um vídeo do filho, Gabriel, fruto do seu relacionamento com Mafalda Teixeira, antes de uma cirurgia, uma vez que o menino sofreu um apendicite.

Confrontado com o tema durante o programa 'TVI Extra', o artista revelou-se compreensivo perante as críticas, notando que desde cedo, ele e a companheira decidiram partilhar nas redes sociais o crescimento do pequeno Gabriel.

"Venho de uma época em que era tudo escondido, não mostrávamos nada, tínhamos os paparazzi à porta, hoje em dia estamos na época do 'share' [partilha], os bebés nascem e mostra-se tudo", afirma.

"Acho que tem de haver um meio termo e um bom senso. Sabes que o Gabriel é uma criança acarinhada desde há muito tempo e o TikTok veio trazer uma dimensão ainda maior", defende.

"Há muita gente na rua que nos pergunta por ele e que quer saber das coisas dele, porque partilhamos os sucessos escolares, desportivos. (...) As pessoas da mesma maneira que gostam de multiplicar as nossas alegrias, gostam de dividir as nossas tristezas", diz ainda.

Kapinha nota que os vídeos que partilhou do filho chegaram a quase seis milhões de pessoas, tendo recebido mais de 11 mil mensagens e comentários.

"Mas compreendes que para algumas pessoas tenha feito alguma confusão ver uma criança a entrar num bloco operatório poucos minutos antes da cirurgia?", questionou Flávio Furtado, apresentador do programa.

"Sim, acredito que sim. Da mesma maneira que há pessoas mais sensíveis a determinados temas, cada um tem direito à sua opinião e eu respeito. Eu aceito todas as críticas desde que sejam construtivas - negativas ou positivas", completa.

Leia Também: Kapinha e Mafalda criticados por mostrem fragilidade do filho no hospital