Kanye West é uma verdadeira caixinha de surpresas, umas mais estranhas do que outras, é caso para dizer.

Esta terça-feira, 19 de outubro, conforme noticia o Page Six, o rapper foi visto num café com um ex-colaborador de Donald Trump, Michael Cohen, altura em que voltou a usar um 'visual único'.

O artista estava com uma máscara no mínimo bizarra. Em declarações à publicação, Cohen explicou que Kanye decidiu usar a máscara de maneira a conseguir alguma privacidade, depois de ter sido abordado por vários fãs no local.

"O objetivo da máscara era que as pessoas não o reconhecessem... nos primeiros 10 minutos que estivemos sentados foi rodeado por pessoas... que queriam fotos e dizer olá. Por isso pôs a máscara para ficar anónimo, o que curiosamente, não funcionou", descreveu.

