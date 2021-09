Na mesma altura em que surgem notícias a dizer que Kanye West quer reconciliar-se com Kim Kardashian, foi relatado que o rapper terá traído a mãe dos filhos.

De acordo com o Page Six, o artista terá sido infiel depois de Kim Kardashian ter dado as boas-vindas aos dois primeiros filhos, North, de oito anos, e Saint, de cinco. Um assunto que terá servido de inspiração para a nova música, 'Hurricane'.

Várias fontes falaram do significado das letras que compõem o novo álbum do artista, 'Donda'.

"A música é, de certa forma, o seu testemunho de tudo o que fez de errado, assumindo a responsabilidade pelo fim do casamento", partilhou uma fonte.

No tema, o rapper canta: "Lá vou eu com uma miúda nova; [...] Ainda a tocar depois de dois filhos".

A fonte afirmou que a pessoa mencionada como "nova miúda" não é Irina Shayk. "Se olhar de perto para a letra, ele está a referir-se à infidelidade dele durante o casamento com Kim, mesmo depois de ter tido dois filhos", explicou.

Apesar da infidelidade alegadamente assumida, esta não terá sido a gota d'água para o fim do casamento, uma vez que foram novamente pais depois do nascimento de North e Saint. Ambos têm ainda em comum os pequenos Psalm, de dois anos, e Chicago, de três.

Segundo o Page Six, a campanha presidencial de West e as lutas contra o excesso de álcool também terão prejudicado o casamento.

