Kanye West foi processado por colaboradores do espetáculo 'Kanye West Nebuchadnezzar Opera', que aconteceu em novembro do ano passado. Segundo o The Blast, que teve acesso a documentos oficiais, o rapper não pagou a alguns funcionários.

Uma cabeleireira garantiu que não recebeu o pagamento e que "falharam com dezenas de outras pessoas que prestaram serviços na produção, incluindo figurantes".

O músico é também acusado de não passar recibos e não recompensar as horas extra dos trabalhadores.

