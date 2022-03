Kanye West tem sido visto várias vezes com Chaney Jones, que muitos dizem ser a sósia de Kim Kardashian, e esta quinta-feira voltou a ser fotografado a alegada nova paixão.

Desta vez, as imagens não ficaram em destaque na imprensa internacional apenas por terem sido vistos juntos de novo, mas também por causa do gesto atrevido do rapper.

Isto porque os paparazzi apanharam Kanye West com a mão no rabo de Chaney, pormenor que não passou, de todo, despercebido.

De acordo com o Page Six, o artista e Chaney foram fotografados enquanto embarcavam no jato particular de Kanye, em Miami.

