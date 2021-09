Kanye West, de 44 anos, comprou recentemente uma nova propriedade à beira-mar, em Malibu, por quase 60 milhões de dólares (mais de 50 milhões de euros), como confirmou uma fonte à People.

"Com vista para o oceano Pacífico, a casa tem ângulos retos... com ênfase na luz. É preciso claramente um comprador muito específico para apreciar esta casa", disse a fonte do ramo imobiliário.

"Estava no mercado há cerca de um ano. É perfeita para o Kanye. Ele está muito feliz por ser o novo dono desta incrível casa", rematou.

Leia Também: Irina Shayk responde assim a rumores de romance com Kanye West