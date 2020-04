Kanye West é o mais recente protagonista da revista GQ norte-americana, edição para a qual abriu o livro da sua vida sobre os aspetos mais íntimos e mediáticos. O alcoolismo foi um dos tópicos e o rapper não se inibiu de transparecer que enfrentou fases muito duras.

"Um dia estava no meu escritório a trabalhar numa coleção de moda e estava uma garrafa de vodka no frigorífico, olhei e pensei: 'Não me vais vencer hoje'. Esta frase é como uma tatuagem", relatou.

Ao constatar que enfrentava o vício, Kanye West obrigou-se a contrariá-lo e faz já algum tempo que não consome álcool: "Não bebo desde que percebi que tinha de cuidar disto dia após dia".

E rematou, afirmando que esta foi uma luta maioritariamente solitária, uma vez que ninguém à sua volta se apercebeu: "Nunca me disseram: 'És alcoólico' (...) Chamavam-me de louco, de tudo, mas não me chamavam de alcoólico. E eu bebia sumo de laranja com vodka de manhã".

