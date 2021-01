Kaley Cuoco não é a maior fã do atual corte de cabelo do marido, Karl Cook, e fez questão de expressá-lo nas redes sociais com uma publicação na qual brinca com o assunto.

"Não me lembro de dizer 'na saúde e na doença, oh e nos mullets [penteado popular na década de 80]", brincou na legenda da imagem em que aparece com o marido.

Uma brincadeira que levou alguns seguidores a sugerir que a atriz dê um retoque no penteado quando o seu companheiro estiver a dormir.

