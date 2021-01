Jessie J aproveitou a pandemia para apurar outros dotes além da música e parece ter dado cartas no hairstyling. A cantora mostrou-se com um novo corte de cabelo e surpreendeu os fãs ao revelar que foi a autora do mesmo.

"Corte de cabelo feito por mim", escreveu na legenda do registo fotográfico partilhado no Instagram.

Curioso para ver? Espreite abaixo.

Leia Também: Jessie J hospitalizada antes do Natal após ficar temporariamente surda