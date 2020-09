Kaia Gerber e o suposto novo amor, Jacob Elordi, foram vistos durante as férias com a família da modelo em Los Cabos, México, este sábado, relata o Page Six.

Elordi, de 23 anos, parecia que já fazia parte da família enquanto descansava com Gerber, de 19, que se juntou aos pais, Cindy Crawford e Rande Gerber.

Muito próximos, ambos desfrutaram de bons momentos relaxantes e não passaram despercebidos às lentes dos paparazzi. Imagens que foram divulgadas na imprensa internacional e que estão também a serem partilhadas nas redes sociais.

Recorde-se que os rumores sobre a alegada relação de Kaia e Jacob começaram a surgir no início de setembro. O alegado casal foi, na altura, fotografado de mãos dadas.

