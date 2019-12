Justin Timberlake terminou as gravações do filme 'Palmer', que estava a ser rodado em Nova Orleães, e regressou finalmente à sua casa em Los Angeles. Um regresso que acontece depois do escândalo em que este se viu acusado de trair a esposa, Jessica Biel, com Alisha Wainwright.

Em casa, Timberlake está empenhado em reconquistar a confiança da mulher. "Ele sente-se péssimo e deseja recuperar a humilhação e constrangimento público que causou. Ele ama a Jessica e está casado com ela. Ele aprendeu com o que aconteceu e não deixará que isso aconteça novamente", conta uma fonte próxima do casal.

Como forma de voltar a fortalecer a relação, Justin Timberlake e Jessica Biel vão celebrar o Natal a viajar com o filho.

