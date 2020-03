Justin Timberlake estará a planear uma viagem a sós com a mulher, Jessica Biel, adianta a revista Us Weekly. Segundo consta, o artista está disposto a todos os esforços para salvar o casamento, depois de ter sido visto de mãos dadas com uma outra atriz.

"O Justin quer viajar para a praia com a Jessica, só os dois, para celebrar o aniversário dela e terem algum tempo sozinhos", disse uma fonte à publicação, que acrescenta que tem sido difícil marcar por causa dos compromissos profissionais.

Importa sublinhar que os momentos mais conturbados do relacionamento começaram quando Timberlake foi apanhado com a atriz Alisha Wainwright e sem a sua aliança de casamento, em novembro de 2019.

Leia Também: Após toda a polémica, Justin Timberlake declara-se à mulher