Depois de um ano, Justin Hartley e Chrishell Stause estão oficialmente divorciados, apurou a revista Us Weekly.

Uma fonte garantiu que o ex-casal chegou a acordo, colocando um ponto final na história que os unia.

Atualmente, a agente de imóveis de luxo vive um romance com Keo Motsepe e quer esquecer o ex-marido.

O ator da série 'This Is Us' apanhou Chrishell Stause de surpresa ao pedir o divórcio em novembro de 2019. A agente imobiliária recebeu a notícia enquanto estava em gravações para o reality show da Netflix 'Selling Sunset'.

Leia Também: Anel suspeito? Chrissy Metz desmente rumor de que está noiva