No início do mês, Justin e Hailey Bieber surpreenderam os admiradores ao anunciarem que se preparavam para serem pais pela primeira vez. Apesar de não terem revelado o sexo do bebé, a modelo já teve a oportunidade de mostrar a sua barriguinha em diversas ocasiões.

A que aqui destacamos é um exemplo. O músico encerrou a semana da melhor forma na sua página de Instagram ao partilhar imagens com a companheira, na qual a barriga não passou despercebida.

"A barriga. O bebé Bieber está tão grande! Os papás estão em bom", comentou uma seguidora.

"Ela é tão bonita grávida. É o brilho da gravidez", acrescentou mais uma.

Recorde-se que Justin e Hailey ficaram noivos em 2018 e casaram no ano a seguir.

