Justin Bieber surpreendeu quem o segue no Instagram com uma fotografia ternurenta em que aparece com a irmão mais novo ao colo.

O artista tem passado mais tempo com os irmãos nesta fase, em que se encontra em isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus, como já destacou nas redes sociais.

No entanto, desta vez quem foi o centro das atenções na sua página de Instagram foi a pequena Bay.

"Querida irmãzinha, vais crescer e tornares-te uma mulher poderosa, confiante, forte e gentir, Feliz por ver-te crescer e ser a mulher incrível que estás destinada a ser", escreveu o cantor na legenda da referida fotografia, que não passou despercebida aos olhos de muitos fãs.

Leia Também: Justin Bieber encanta fãs ao cantar com os irmãos mais novos